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Маск объяснил устройство мини-субмарины для спасения детей в Таиланде

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Фото: Global Look Press/Qinqing
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей, застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде, а также объяснил, как именно она устроена.

Крошечная подводная лодка размером с ребенка имеет корпус, выполненный из тех же материалов, что и ракета Falcon9. Она оснащена резервуаром для жидкого кислорода и получилась настолько легкой, что всего два дайвера могут протолкнуть ее через узкие проходы пещеры, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Маск отметил, что использование космических технологий позволило сделать мини-субмарину очень прочной. На его странице в социальной сети Twitter появилось видео испытаний, которые успешно завершились.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной школы отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

Спасательная операция началась 8 июля. К настоящему моменту спасателям удалось вывести на поверхность четырех школьников.

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