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Родители дали согласие на эвакуацию детей из пещеры в Таиланде

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Родители 12 футболистов, заблокированных в пещере Тхам Луанг в Таиланде, дали согласие на начало спасательной операции. Об этом сообщил губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон.

Он рассказал, что вывод на поверхность заблокированных в дальней камере пещеры детей и их тренера начался в воскресенье, 8 июля, в 06:00 мск и продлится минимум до 21:00. По заявлению властей, в операции участвуют 13 профессиональных дайверов со всего мира и пять наиболее опытных боевых пловцов военно-морских сил Таиланда.

Как сообщает «РИА Новости», вход в пещеру охраняют полицейские и военные. Они перекрыли 200-метровую зону, допуск к ней возможен только для тех, кто занят в спасательной операции.

Футболисты местной юниорской команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером вошли в пещеру 23 июня. Они собирались дойти до ее дальней камеры и вернуться обратно. Однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило, перекрыв школьникам обратный путь. Их нашли спустя десять дней.

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