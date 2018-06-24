Футбольная команда и тренер пропали в пещере в Таиланде

11 футболистов и тренер пропали в пещере Кхао Луанг в Таиланде. Сотрудники национального парка попытались найти их, но из-за плохих погодных условий были вынуждены прервать операцию.

Как сообщает Bangkok Post, спортсмены каждые выходные тренировались на расположенном неподалеку футбольном поле. 23 июня служащие парка нашли у входа в пещеру мотоцикл и 11 велосипедов, а также спортинвентарь. В местном футбольном клубе подтвердили, что это вещи пропавших игроков и тренера. Несколько человек видели, как спортсмены входили в пещеру, знаменитую сталактитами и сталагмитами.

Издание уточняет, что пещера расположена за небольшим заливом, вход в нее закрывают, если уровень воды повышается настолько, что может вызвать обвал в устье. Предположительно, пропавшие находятся внутри. Сотрудники парка обратились к местным спасателям, но те сказали, что у них нет необходимого оборудования для спасения на водах. Спасатели из соседнего города, у которых есть снаряжение, прибыли только к следующему утру. Поиски продолжаются.

18 июня спасатели нашли в горах Башкирии группу пропавших туристов. Путешественники зарегистрировались на маршруте и не пришли в пункт назначения в расчетное время, вечером. На следующее утро их обнаружили в нескольких километрах от конечной точки маршрута.