Прямой эфир

Спасатели нашли пропавшую в горах Башкирии группу туристов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели нашли группу из пяти туристов, пропавшую в горах Башкирии. Пострадавших нет. Поиски туристов начались накануне после того, как участники маршрута не пришли в конечный пункт в указанный срок.

Как уточняет ИА «Башинформ», группа вышла утром 16 июня из Верхнего Аршинска к горе Большой Кумардак. Туристы предварительно зарегистрировали маршрут в аварийно-спасательной службе республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

Обратно туристов ожидали вечером тоже дня, однако они так и не вернулись. Поиски начались на следующее утро. Людей нашли примерно в 2–3 км от деревни, конечной точки маршрута.

Спасательное ведомство рекомендует туристам регистрировать свой маршрут для обеспечения безопасности и оказания помощи во время похода.

В начале мая сообщалось о том, что во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии погибли два человека. Туристы совершали сплав на катамаране. С ними были еще семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гигантский питон проглотил женщину в Индонезии
Двое лыжников пропали во время прогулки по водохранилищу в Приангарье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017