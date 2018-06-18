Спасатели нашли пропавшую в горах Башкирии группу туристов

Спасатели нашли группу из пяти туристов, пропавшую в горах Башкирии. Пострадавших нет. Поиски туристов начались накануне после того, как участники маршрута не пришли в конечный пункт в указанный срок.

Как уточняет ИА «Башинформ», группа вышла утром 16 июня из Верхнего Аршинска к горе Большой Кумардак. Туристы предварительно зарегистрировали маршрут в аварийно-спасательной службе республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

Обратно туристов ожидали вечером тоже дня, однако они так и не вернулись. Поиски начались на следующее утро. Людей нашли примерно в 2–3 км от деревни, конечной точки маршрута.

Спасательное ведомство рекомендует туристам регистрировать свой маршрут для обеспечения безопасности и оказания помощи во время похода.

В начале мая сообщалось о том, что во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии погибли два человека. Туристы совершали сплав на катамаране. С ними были еще семь человек.