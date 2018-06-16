Гигантский питон проглотил женщину в Индонезии

Внутри восьмиметрового питона на индонезийском острове Сулавеси 15 июня обнаружили тело местной жительницы по имени Ва Тиба.

54-летняя домохозяйка пропала 14 июня вечером, после того как отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от своего дома, пишет The Jakarta Post.

По словам родственников, Ва Тиба проверяла плантацию, потому что урожай часто поедали кабаны.

К утру 15 июня женщина не вернулась домой. Обеспокоенная сестра отправилась на ее поиски, но смогла найти только следы Ва Тибы, тапочки и мачете на земле.

Она сразу же обратилась за помощью к местным жителям. Спустя несколько часов они обнаружили большого питона с раздувшимся животом неподалеку от плантации. Змею убили и рассекли ей живот, в котором и нашли тело женщины.

В конце января четырехметровый питон на глазах у туристов на Шри-Ланке поймал и съел целого оленя.