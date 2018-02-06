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Питон проглотил оленя на глазах у туристов

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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa
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Видео с четырехметровым питоном, который поймал и съел целого оленя, появилось в сети.

Инцидент произошел на глазах у туристов на Шри-Ланке в конце января.

На кадрах видно, что гигантская змея, длина которой составляет 430 см, медленно заглатывает мертвое млекопитающее.

Сотрудники Национального парка Бундала, где снимали видео, были удивлены поведением питона, поскольку обычно они опасаются есть при человеке, сообщает британское издание Daily Mail.

28 января портал iz.ru сообщил, что в Национальном парке Чобе в Ботсване дикий слон напал на автомобиль с туристами.

Догнав машину, животное несколько раз ударило ее бивнями, сломав при этом один из них. После череды ударов слон перестал атаковать и оставил незваных гостей.

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