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Австралийка обнаружила питона в своей кровати ночью

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Жительница австралийского города Рэнджвуд Адель Маллард обнаружила в своей постели огромного питона ночью, сообщает издание Central Telegraph.

«Я повернулась ночью и, видимо, змее это не понравилось. Я ощутила, что она пытается укусить меня в области подколенного сухожилия», – рассказала австралийка, которую цитирует РЕН ТВ.

Девушка отметила, что на помощь ей пришел муж, который поймал змею наволочкой. Маллард также сказала журналистам, что «если бы это был паук, она бы не пережила».

Как оказалось, в кровати австралийки прятался пятнистый питон, который не опасен для человека.

Ранее в январе гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам во вьетнамской провинции Футхо. 

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