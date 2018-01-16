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Житель Франции обнаружил у себя в туалете питона длиной 1,5 м

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Фото: Global Look Press
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Житель города Гренобля, расположенного на юго-востоке Франции, в субботу, 13 января, обнаружил у себя в туалете 1,5-метрового питона.

Специализированная бригада пожарных прибыла на место событий, чтобы извлечь змею из канализационной трубы. 

Питона доставили в ветеринарную клинику, где он умер. Причиной смерти стало отравление химическими веществами, полученное животным в канализационных трубах.

Как передает радиостанция France Bleu, змея пробралась к жителю Гренобля по канализации из квартиры, расположенной этажом ниже. Хозяин этой квартиры сообщил о пропаже питона в прошлом месяце.

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