Житель Франции обнаружил у себя в туалете питона длиной 1,5 м

Житель города Гренобля, расположенного на юго-востоке Франции, в субботу, 13 января, обнаружил у себя в туалете 1,5-метрового питона.

Специализированная бригада пожарных прибыла на место событий, чтобы извлечь змею из канализационной трубы.

Питона доставили в ветеринарную клинику, где он умер. Причиной смерти стало отравление химическими веществами, полученное животным в канализационных трубах.

Как передает радиостанция France Bleu, змея пробралась к жителю Гренобля по канализации из квартиры, расположенной этажом ниже. Хозяин этой квартиры сообщил о пропаже питона в прошлом месяце.