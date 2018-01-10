Владелец напавшей на ребенка львицы не смог обжаловать приговор

Владелец львицы Майи, которая напала на несовершеннолетнего, не смог добиться отмены денежной компенсации пострадавшему в Саратовском областном суде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Саратовский облсуд поддержал решение Энгельсского районного суда о взыскании с владельца львицы по кличке Майя Егиша Ерояна денежной компенсации в пользу 15-летнего пострадавшего. Ранее мужчина уже был оштрафован на 800 тыс. рублей за нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

С иском в суд обратился отец несовершеннолетнего, который потребовал выплатить сыну компенсацию за причиненный вред. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Ероян не принял необходимых мер по предотвращению поведения животного, которое ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан.

В результате Энгельсский районный суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 65 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред и расходов на лечение. Владелец львицы попытался обжаловать приговор, но суд не удовлетворил жалобу.

Инцидент произошел в Энгельсе 24 апреля 2017 года. Животное напало на 15-летнего подростка, которому нанесла рваные раны бедра и правой кисти. Львицу Майю у Ерояна изъяли после ходатайства районной прокуратуры. Сейчас она находится в пензенском зоопарке.