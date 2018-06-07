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Схватка двух кобр попала на видео

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Weber
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Очередная схватка змей попала на видео. Бой был снят в Лимпопо одним из путешественников, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, что сцепились две ошейниковых кобры. Ядовитые рептилии сначала сцепились в клубок, а затем начали кататься по земле, обвивая друг друга. 

Одна из них схватила вторую за шею, но ее противница продолжила сопротивляться.

Турист рассказал, что некоторое время змеи продолжали кататься по земле, поэтому он разнял их и отправил каждую «своей дорогой». Он выразил надежду, что кобры успокоились и не преследовали друг друга. 

Ранее в мае на видео попала смертельная схватка гигантской сколопендры и питона. 

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