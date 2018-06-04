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Взлетающий самолет сбил с ног британского туриста

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Фото: REN TV
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Британского туриста Пола Тернера сбил с ног поток воздуха от взлетающего самолета в тот момент, когда турист пытался снять воздушное судно на видео, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту греческого острова Скиатос. Тернер вместе с другими путешественниками собирались снять с близкого расстояния отрывающийся от земли Airbus A321-231. При этом он стоял ближе всех — приблизительно в 30 футах (9 м) от воздушного судна. 

Когда самолет брал разгон по взлетно-посадочной полосе, британца окатил сильный поток воздуха из турбины и сбил с ног.

Ранее в мае появилось видео пролета американского С-130 в одном метре над военными. Пользователи соцсетей отметили, что солдаты могли погибнуть, если бы что-то пошло не так.

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