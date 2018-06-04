Взлетающий самолет сбил с ног британского туриста

Британского туриста Пола Тернера сбил с ног поток воздуха от взлетающего самолета в тот момент, когда турист пытался снять воздушное судно на видео, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту греческого острова Скиатос. Тернер вместе с другими путешественниками собирались снять с близкого расстояния отрывающийся от земли Airbus A321-231. При этом он стоял ближе всех — приблизительно в 30 футах (9 м) от воздушного судна.

Когда самолет брал разгон по взлетно-посадочной полосе, британца окатил сильный поток воздуха из турбины и сбил с ног.

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