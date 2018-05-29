Появилось видео взлета самолета с неисправным двигателем в Пулково
Появилось видео взлета рейса Петербург–Москва–Мирный в аэропорту Пулково в момент, когда у самолета произошло нарушение в работе двигателя.
Сразу после этого воздушное судно прекратило разгон и вернулось на стоянку, указывает телеканал «78».
Инцидент произошел днем 20 мая. 156 пассажирам пришлось покинуть борт, их отправили другим рейсом.
Расследованием случившегося занимаются следователи и прокуратура. Кроме того, авиаперевозчик проверит все свои самолеты в Пулково.