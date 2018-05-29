Прямой эфир

Появилось видео взлета самолета с неисправным двигателем в Пулково

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео взлета рейса Петербург–Москва–Мирный в аэропорту Пулково в момент, когда у самолета произошло нарушение в работе двигателя.

Сразу после этого воздушное судно прекратило разгон и вернулось на стоянку, указывает телеканал «78».

Инцидент произошел днем 20 мая. 156 пассажирам пришлось покинуть борт, их отправили другим рейсом.

Расследованием случившегося занимаются следователи и прокуратура. Кроме того, авиаперевозчик проверит все свои самолеты в Пулково.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты считают опасным рассаживать родных в разных частях самолета
Самолет с американцами разбился в Гондурасе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017