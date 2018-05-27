Эксперты считают опасным рассаживать родных в разных частях самолета

Королевское авиационное общество Великобритании пришло к выводу, что раздельные места для семей в самолетах могут представлять угрозу безопасности всех пассажиров.

Эксперты считают, что родные могут потратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации. При этом они поставят под угрозу себя и других, сообщает The Telegraph.

В связи с этим организация советует авиакомпаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

В воскресенье, 27 мая, вступили в силу ранее принятые поправки в Воздушный кодекс РФ. Теперь авиапассажиры смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.