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Эксперты считают опасным рассаживать родных в разных частях самолета

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Королевское авиационное общество Великобритании пришло к выводу, что раздельные места для семей в самолетах могут представлять угрозу безопасности всех пассажиров. 

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Эксперты считают, что родные могут потратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации. При этом они поставят под угрозу себя и других, сообщает The Telegraph.

В связи с этим организация советует авиакомпаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

В воскресенье, 27 мая, вступили в силу ранее принятые поправки в Воздушный кодекс РФ. Теперь авиапассажиры смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.

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