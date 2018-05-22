Самолет с американцами разбился в Гондурасе

Частный реактивный самолет с гражданами США на борту разбился в аэропорту Тонконтин в столице Гондураса Тегусигальпе. Об этом сообщают местные СМИ.

Воздушное судно, прибывшее из Остина, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и разломилось надвое. Возгорания топлива удалось избежать.

Авария обошлась без жертв. Пострадали как минимум пять человек, все они доставлены в больницу.

Сведения о причинах ЧП не сообщаются. По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка пилотов, пишет ТАСС.

18 мая на Кубе разбился пассажирский Boeing 737-200. На борту лайнера, выполнявшего рейс Гавана–Ольгин, находились 104 человека и шесть членов экипажа. 108 человек погибли. Россиян среди них не было.