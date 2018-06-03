В США девушка-пилот посадила самолет на проезжую часть

В США начинающий пилот посадила легкомоторный самолет прямо на оживленную трассу.

Момент посадки попал в объектив видеорегистратора очевидца. Видео было опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошел в городе Хантингтон-Бич в Калифорнии.

По словам водителя он принял шум мотора самолета за мотоцикл.

Как оказалось за штурвалом была девушка. Как сообщает «РИА Новости», посадка на дорогу не привела к ДТП. Также несмотря на неопытность, пилот не задела линии электропередачи.

Сажать самолет на трассу ей пришлось из-за проблем с двигателем.

В полиции города восхитились ее навыками.

«Некоторые пилоты просто не знают, по какой части дороги водить!» — пошутили стражи порядка.

1 июня сообщалось, что пассажирскому самолету пришлось совершить экстренную посадку из-за «невыносимой вони» от одного из пассажиров.