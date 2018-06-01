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Самолет совершил экстренную посадку из-за «невыносимой вони» от пассажира

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Boeing 737 компании Transavia Airlines совершил экстренную посадку в Португалии из-за «невыносимого зловония» от одного из пассажиров.

Как сообщает The Mirror, самолет выполнял рейс из Нидерландов в Испанию, однако из-за ужасного запаха, от которого пассажиры начали падать в обморок, воздушное судно пришлось экстренно сажать в Португалии.

Экипаж самолета пытался изолировать неприятно пахнущего мужчину в туалете, однако это не помогло. У многих пассажиров началась рвота.

После приземления в португальском аэропорту Фаро дурнопахнущего мужчину вывели из самолета, а пострадавшим от его запаха оказали медицинскую помощь.

Пассажиры рассказали, что, судя по всему, он не мылся несколько недель.

В компании Transavia Airlines заявили, что самолет совершил экстренную посадку «по медицинским причинам».

Издание отмечает, что это уже не первый инцидент с неприятными запахами на борту самолетов Transavia Airlines.

В феврале этого года другой лайнер совершил вынужденную посадку из-за приступа метеоризма у одного из пассажиров. При этом неприятный запах спровоцировал на борту драку.

21 мая сообщалось, что Airbus 321, летевший из Антальи, экстренно приземлился в Волгограде из-за разгерметизации. Пассажиры аварийного турецкого лайнера рассказали подробности инцидента.

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