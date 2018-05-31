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Самолет с поврежденными шасси совершил посадку в Якутске

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Фото: РИА Новости/Виталий Безруких
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Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» совершил посадку в Якутске с поврежденными шасси. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел 30 мая. Самолет выполнял рейс Ленск — Якутск.

«После приземления командир воздушного судна доложил о разрушении на стойках пневматиков. Воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки», –– говорится в заявлении авиакомпании.

На борту находились 32 человека. О пострадавших не сообщается.

В настоящий момент спецкомиссия начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления причин поломки.

Ранее в среду сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Capital Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего во время полета иллюминатора.

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