Самолет Capital Airlines вернулся в аэропорт из-за треснувшего иллюминатора

У пассажирского самолета авиакомпании Capital Airlines во время выполнения рейса Ханчжоу (Китай) – Нячанг (Вьетнам) треснул один из иллюминаторов. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Пинпай», на борту находились 211 человек. Иллюминатор треснул примерно через час после вылета 29 мая. Посадка в аэропорту Ханчжоу прошла благополучно.

Пассажиры получили компенсацию от авиакомпании и были отправлены в Нячанг другим бортом в тот же день.

15 мая сообщалось, что в Китае командир воздушного судна успешно посадил самолет, после того как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета.