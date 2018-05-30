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Самолет Capital Airlines вернулся в аэропорт из-за треснувшего иллюминатора

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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У пассажирского самолета авиакомпании Capital Airlines во время выполнения рейса Ханчжоу (Китай) – Нячанг (Вьетнам) треснул один из иллюминаторов. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Пинпай», на борту находились 211 человек. Иллюминатор треснул примерно через час после вылета 29 мая. Посадка в аэропорту Ханчжоу прошла благополучно.

Пассажиры получили компенсацию от авиакомпании и были отправлены в Нячанг другим бортом в тот же день.

15 мая сообщалось, что в Китае командир воздушного судна успешно посадил самолет, после того как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета.

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