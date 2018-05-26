Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в США

Пилот и механик получили ранения при аварийной посадке вертолета на аэродроме Олимпия в штате Вашингтон.

Как сообщает телеканал KING-TV, вертолет Northwest Helicopters использовался для тушения пожаров. При взлете пилот заметил неполадки с рулевым винтом на хвостовой балке, заглушил двигатель и жестко приземлил вертолет с высоты порядка 60 метров.

«Я заметил, что хвостовой винт неподвижен, и понял, что случилось что-то серьезное», — сообщил очевидец аварии, владелец Northwest Helicopters Брайян Рейнолдс.

Он добавил, что в экстренных условиях пилот действовал четко в соответствии с инструкцией.