Следствие назвало три версии крушения вертолета в Хабаровском крае

Погодные условия, ошибка пилотирования или техническая неисправность — такие версии крушения частного вертолета «Газель» в Хабаровском крае рассматривают следователи. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вертолет совершил жесткую посадку вечером 20 мая в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. После этого воздушное судно загорелось, однако его пассажирам удалось эвакуироваться. Они направились пешком к находившемуся неподалеку охотничьему домику, но в пути у одного из пострадавших случился сердечный приступ, в результате мужчина скончался. Как сообщает агентство ТАСС, им оказался бывший замдиректора ФСБ России. Остальные пострадавшие смогли добраться до зимовья, расположенного в 250 км от Чумикана. Там их забрал частный вертолет Ми-2.

По данном факту возбуждено уголовное дело, в ближайшее время следователи допросят всех пострадавших и изымут всю необходимую документацию на воздушное судно.

Также, как сообщили в региональном Ространснадзоре, по факту крушения начата проверка в отношении владельца вертолета — бизнесмена из Амурской области.

20 мая спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области, в результате произошедшего погиб один человек. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного средства.