СК возбудил дело после крушения Су-29 в Ленобласти

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного средства крушения учебного самолета Су-29 в Ленинградской области, возбудили в Следственном комитете региона.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

20 мая спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку, погиб один человек. Причина крушения пока не установлена. Инцидент произошел на аэродроме Куммолово. По словам очевидцев, легкомоторное воздушное судно по непонятным причинам врезалось в землю под острым углом.

По данным «Пятого канала», за штурвалом находился опытный пилот, сама машина была в исправности, все документы также были в порядке.

При этом до взлетно-посадочной полоса Су-29 не долетел всего 400 м.

Сразу после падения самолет загорелся.

17 мая авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об остановке деятельности предприятия и вынужденном увольнении сотрудников.

Поводом послужила авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стал 71 человек.