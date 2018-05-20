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Транспортная прокуратура начала проверку после аварии Су-29 под Петербургом

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Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области
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Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки спортивного самолета Су-29, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба ведомства.

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В настоящий момент на месте происшествия находится Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Северо-Западная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль, говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 мая в районе населенного пункта Ломаха. Пилот воздушного судна погиб. Что послужило причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

16 мая в пригороде столицы Сербии Белграде потерпел крушение спортивный самолет. Воздушное судно упало вблизи аэродрома «13 мая». В результате происшествия погибли два человека — мужчина и женщина.

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