Один человек погиб при жесткой посадке Су-29 под Петербургом

Спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области. В результате инцидента погиб один человек.

Инцидент произошел 20 мая в районе населенного пункта Ломаха, рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС.

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Выясняются обстоятельства инцидента.

В середине апреля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная–Хирургическая в Хабаровске. Причиной стала техническая неисправность двигателя. Вертолет при ударе о землю загорелся. На борту воздушного судна находились шесть человек — все погибли.