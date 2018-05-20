В Мексике устроят проверку компании-хозяйке разбившегося на Кубе самолета

Внеплановую проверку компании-хозяйке разбившегося на Кубе самолета устроят власти Мексики, сообщили в министерстве транспорта республики.

«Главное управление гражданской авиации проведет новый оперативный аудит компании «Авиалинии Damojh» (известная также как Global Air. – Ред.), <…> чтобы выяснить, соответствуют ли нормам существующие условия ее работы», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Информация может помочь и в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 в Гаване.

18 мая самолет Boeing 737-200 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване.

При этом 110 человек, находившихся на борту, погибли, выжили трое, они находятся в критическом состоянии.

Лайнер 1979 года выпуска принадлежал Global Air и был взят в аренду кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion. Причиной крушения предварительно названа техническая неполадка, однако очевидцы сообщают, что самолет задел линии электропередачи.

По словам экс-пилота мексиканской авиакомпании, у Boeing 737 ранее часто возникали технические проблемы.