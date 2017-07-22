Небольшой вертолет совершил жесткую посадку в пятницу на одну из улиц в Лос-Анджелесе. В результате инцидента четверо человек получили ранения.

Вертолет модели Robinson R44, на борту которого находилось четыре человека, неожиданно приземлился в районе Шерман-Оукс.

По данным местных властей, никто из находившихся на тот момент на улице людей не пострадал. Вертолет после жесткой посадки также не загорелся.

Обстоятельства случившегося выясняются.