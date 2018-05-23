СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми‐2 в Ставропольском крае

Следственные органы завели уголовное дело по факту крушения вертолета Ми‐2 в Ставропольском крае, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Основанием для возбуждения дела стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства.

Инцидент произошел 16 мая около 13:10. Вертолет разбился при проведении сельскохозяйственных работ недалеко от поселка Мирный Курского района.

Пилота, пострадавшего в результате крушения, доставили в больницу города Моздок. Медики диагностировали у 62-летнего мужчины 70% ожогов на теле, сообщает телеканал «360». Позже он скончался.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Расследование продолжается.