Прямой эфир

Один человек погиб при крушении самолета в США

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У побережья острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) потерпел крушение небольшой самолет. Один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести.

Как сообщает NBC, воздушное судно Piper PA31, перестало выходить на связь с диспетчерами вскоре после вылета с аэродрома Ист-Хэмптон.

По данным береговой охраны США, на борту находились 4 человека. Самолет рухнул в воды Атлантического океана примерно в 1,6 км от Лонг-Айленда.

На месте происшествия работают спасатели. Ведутся поиски троих пассажиров, пропавших без вести.

Всего пару дней назад в районе острова потерпел крушение еще один легкомоторный самолет. На его борту находился только пилот. Спасти его не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иране разбился военный самолет
Самолет совершил экстренную посадку из-за «невыносимой вони» от пассажира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017