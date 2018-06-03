Один человек погиб при крушении самолета в США

У побережья острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) потерпел крушение небольшой самолет. Один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести.

Как сообщает NBC, воздушное судно Piper PA31, перестало выходить на связь с диспетчерами вскоре после вылета с аэродрома Ист-Хэмптон.

По данным береговой охраны США, на борту находились 4 человека. Самолет рухнул в воды Атлантического океана примерно в 1,6 км от Лонг-Айленда.

На месте происшествия работают спасатели. Ведутся поиски троих пассажиров, пропавших без вести.

Всего пару дней назад в районе острова потерпел крушение еще один легкомоторный самолет. На его борту находился только пилот. Спасти его не удалось.