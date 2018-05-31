Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в США
В американском штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел в районе острова Лонг-Айленд. Погиб один человек.
По данным телеканала NBC, самолет рухнул примерно в 14:00 по местному времени (21:00 мск).
После падения воздушное судно загорелось. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.
На борту самолета находился только пилот. Спасти его не удалось.
Других жертв и пострадавших нет.
Полиция начала расследование для выяснения причин крушения.
28 мая сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Рязанской области. В результате аварии погиб 54-летний пилот.