Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в США

В американском штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел в районе острова Лонг-Айленд. Погиб один человек.

По данным телеканала NBC, самолет рухнул примерно в 14:00 по местному времени (21:00 мск).

После падения воздушное судно загорелось. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

На борту самолета находился только пилот. Спасти его не удалось.

Других жертв и пострадавших нет.

Полиция начала расследование для выяснения причин крушения.

28 мая сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Рязанской области. В результате аварии погиб 54-летний пилот.