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Появилось видео пролета американского С-130 в метре над военными

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский транспортный самолет С-130 Hercules, состоящий на вооружении Саудовской Аравии, пролетел буквально в метре над военными.

По данным издания The Drive, инцидент произошел в Йемене, где Саудовская Аравия принимает участие в военной операции против повстанцев-хуситов.

На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, что самолет пролетает так низко над землей, что военные даже пытаются дотронуться до фюзеляжа.

Бреющий полет тяжелого транспортного самолета поразил пользователей соцсетей. Многие отметили, что военные могли погибнуть, если бы что-то пошло не так.

Однако находящиеся на земле военнослужащие явно не сомневались в мастерстве пилотов и были совершенно спокойны.

Ранее 20 мая сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео испытаний малого ракетного корабля (МРК) «Ураган», которые прошли на Ладожском озере.

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