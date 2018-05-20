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Опубликовано видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Минобороны опубликовало видео испытаний малого ракетного корабля (МРК) «Ураган», которые прошли на Ладожском озере.

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На кадрах можно детально рассмотреть корабль и увидеть его проход в акватории озера. Также запечатлена работа команды «Урагана».

«МРК проекта 22800 «Ураган», относящийся к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний», –– говорится в описании ведомства к видео.

За время нахождения на Ладожском озере будут производиться комплексные проверки ряда систем жизнеобеспечения корабля. Также проверят характеристики и функционирование двигательных установок, систем навигации.

В Минобороны отметили, что экипаж «Урагана» прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Петербурге.

«Планируется, что после завершения всех этапов испытаний малый ракетный корабль «Ураган» летом будет принят в состав Балтийского флота», –– добавили в министерстве.

МРК «Ураган» — головной корабль проекта 22800 центрального морского проектно-конструкторского бюро «Алмаз». Корабли данного типа оснащены системой высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

В начале мая сообщалось, что новый малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк» находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав ВМФ России.

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