Прямой эфир

ВМФ в мае получит новейший ракетный корабль

0
Фото: Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав ВМФ России. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

По его словам, корабли проекта 21631, к которым относится «Вышний Волочек», оснащены образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения, предназначенными для поражения морских и береговых целей.

Российский флот пополнится резервами
Сменные экипажи обеспечат боевым надводным кораблям непрерывное присутствие в дальней морской зоне

«Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства», — подчеркнул Дыгало.

Сообщается, что в настоящее время пять кораблей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России, еще пять строятся в Зеленодольском заводе. Их водоизмещение составляет около 1 тыс. т, максимальная скорость достигает 23 узлов, а без дозаправки они могут обходиться до 10 суток.

Как пишет «Газета.ру», в августе прошлого года «Вышний Волочек» прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний на Новороссийскую военно-морскую базу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЧФ готов патрулировать Азовское и Черное моря для борьбы с «украинским пиратством»
Подводного разведчика спрячут в контейнер
ВМФ получит возможность оснастить морскими дронами практически любой корабль
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017