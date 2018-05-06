ВМФ в мае получит новейший ракетный корабль

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав ВМФ России. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

По его словам, корабли проекта 21631, к которым относится «Вышний Волочек», оснащены образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения, предназначенными для поражения морских и береговых целей.

«Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства», — подчеркнул Дыгало.

Сообщается, что в настоящее время пять кораблей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России, еще пять строятся в Зеленодольском заводе. Их водоизмещение составляет около 1 тыс. т, максимальная скорость достигает 23 узлов, а без дозаправки они могут обходиться до 10 суток.

Как пишет «Газета.ру», в августе прошлого года «Вышний Волочек» прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний на Новороссийскую военно-морскую базу.