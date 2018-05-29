Пожирание леопардом огромной черепахи попало на видео

Очевидцы сняли видео, как леопард пожирает огромную кожистую черепаху посреди пляжа Коста-Рики. Ролик опубликовало британское издание The Daily Mail.

На кадрах видно, как хищник вгрызается в голову рептилии. При этом не ясно, нашел ли леопард черепаху уже мертвой, или смог самостоятельно убить ее.

Кожистые черепахи могут вырастать до 2,2 м в длину и весить до 700 кг, но медленная скорость на суше и необходимость гнездования на пляже делает их уязвимыми для нападений разных хищников. Кроме того, в море на них охотятся крупные акулы и касатки.

Ранее в мае на видео попала смертельная схватка гигантской сколопендры и питона.