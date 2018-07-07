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Илон Маск предложил два способа спасти детей из пещеры в Таиланде

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Фото: TASS/Kim Shiflett
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск находится в постоянном контакте со спелеологами и рассказал о двух способах спасти застрявших в пещере Тхам Луанг школьниках.

Маск обсуждает с экспертами возможность спасения подростков с помощью механизма аварийно-спасательной капсулы, которая была бы достаточно безопасной для эвакуации, а также написал в соцсети Twitter, что уже создает надувную трубу с воздушными шлюзами, пишет «РИА Новости».

При этом отмечается, что, учитывая сложность рельефа в таиландской пещере, надувная труба может не сработать, однако, если покажет свою эффективность, может стать прекрасным решением. Ранее он предлагал использовать для этой цели надувной тоннель из нейлоновой трубы.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет состоят в футбольной команде. Вместе с 25-летним тренером они отправились в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

В ночь на 6 июля подготовленная операция по выводу детей на поверхность с аквалангами была отложена из-за гибели одного из дайверов, добровольца, выполнявшего задачу по доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры. Тем не менее представитель командования спецназа ВМС Таиланда пообещал 6 июля, что операцию проведут в самое ближайшее время.

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