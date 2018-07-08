Спасатели начали эвакуацию детей из пещеры в Таиланде

Спасатели начали операцию по эвакуации школьников, застрявших в пещере Кхао Луанг в Таиланде. Об этом заявил руководитель операции, экс-губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Он отметил, что весь процесс эвакуации может занять до четырех дней, а первые дети смогут выбраться не раньше 21:00 по местному времени (17:00 мск) из-за большой протяженности пещеры. В операции задействованы 18 водолазов.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной школы отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

В ночь на 6 июля подготовленная операция по выводу детей на поверхность с аквалангами была отложена из-за гибели одного из дайверов, добровольца, выполнявшего задачу по доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры. Тем не менее представитель командования спецназа ВМС Таиланда пообещал, что операцию проведут в самое ближайшее время.