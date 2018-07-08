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Маск предложил создать «мини-субмарину» для спасения детей в Таиланде

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX предложил создать «мини-субмарину» из частей Falcon-9 для спасения детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде.

По его словам, он считает основной идеей по спасению подростков создание небольшой субмарины, размером с ребенка. Маск считает, что она будет достаточно легкой для того, чтобы ее смогли перемещать два дайвера, а также достаточно компактной для того, чтобы проникнуть в небольшие проходы пещеры, пишет ТАСС.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет состоят в футбольной команде. Вместе с 25-летним тренером они отправились в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

В ночь на 6 июля подготовленная операция по выводу детей на поверхность с аквалангами была отложена из-за гибели одного из дайверов, добровольца, выполнявшего задачу по доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры. Тем не менее представитель командования спецназа ВМС Таиланда пообещал 6 июля, что операцию проведут в самое ближайшее время.

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