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В Таиланде приостановили операцию по спасению из пещеры детей‍

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Спасатели приостановили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда. Эвакуация продолжится через 10–20 часов, заявили в пресс-центре спасательной операции ее руководитель Наронгсак Осоттханакон.

«Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации», — пояснил он, передает телеканал RT

По словам Осоттханакона, на поверхность вывели четверых из 12 подростков. Все они доставлены в больницу города Чианграй. По данным некоторых СМИ, спасены были шестеро школьников.

Сейчас в Таиланде наступил вечер. Ранее появились первые кадры спасения школьников. На видео видно, как водолазы идут по протянутому тросу по узким лабиринтам пещеры. Путь они освещают фонариком. Местами им приходится погружаться под мутную воду.

Группа из 12 юных футболистов и их тренера пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за сильных ливней, вызвавших наводнение. Поиски продолжались 10 дней. В настоящий момент проходит спасательная операция . В ней участвуют 90 дайверов, 50 из которых — иностранцы.

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