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Спасатели вывели четверых детей из пещеры в Таиланде

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Четверо школьников из 12, заблокированных в пещере в таиландской провинции Чианграй, выведены на поверхность в ходе спасательной операции. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Двое детей уже доставлены в больницу города Чианграя. Еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру, их готовят к госпитализации, сообщает «РИА Новости».

Группа из 12 юных футболистов и их тренера пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за сильных ливней, вызвавших наводнение. Поиски продолжались 10 дней.

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