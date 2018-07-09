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Подтверждено спасение восьми детей из пещеры в Таиланде

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Вторая фаза операции по выводу детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде завершилась, за день на поверхность доставили четырех человек. Об этом сообщил начальник штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

«Сегодня я рад сообщить, что еще четверых детей удалось вывести на поверхность в ходе операции. Мы завершили сегодняшнюю фазу операции за девять часов, на два часа быстрее, чем вчера», — цитирует его «РИА Новости».

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По словам Осоттханакона, сегодня в мероприятиях по спасению несовершеннолетних были задействованы 18 дайверов, а в обеспечении работали более 70 аквалангистов. Он также отметил, что третья фаза операции начнется во вторник, 10 июля.

Школьники из местной футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Они оказались заблокированы в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за внезапного наводнения, вызванного сильными ливнями. Их нашли через 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.

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