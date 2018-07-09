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Седьмого школьника вывели из затопленной пещеры в Таиланде

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Фото: REUTERS/FACEBOOK/ANYAWUT PHO-AMPAI
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Спасатели в Таиланде 9 июля вывели из пещеры Кхао Луанг седьмого ребенка из 13 человек, которые более двух недель были заперты в подземелье из-за затопления, сообщает местная газета Khaosod.

Шестого и седьмого школьника вывели на поверхность в 14:20 мск и 14:30 мск соответственно.

Двумя часами ранее спасатели вытащили из пещеры пятого школьника. О состоянии спасенных детей не сообщается. Их уже отправили в больницу.

Второй день спасательной операции начался 9 июля в 7:00 мск. Сотрудники экстренных служб планируют выводить детей из пещеры парами в сопровождении двух опытных аквалангистов. В мероприятии задействованы более 90 дайверов.

Накануне, 8 июля, спасатели вывели из пещеры четверо детей. Двоих из них доставили в больницу города Чианграя, остальные находятся в полевом лагере. Несовершеннолетние являются членами школьной футбольной команды. Они застряли вместе с тренером в пещере 23 июля, подземелье оказалось затоплено из-за сильных ливней.

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