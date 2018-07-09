Из подземного моря

Двенадцать подростков из юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер пропали в Таиланде 23 июня. После почти 10 суток поисков водолазы нашли их живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны. Они не могут выбраться из семикилометровой пещеры из-за внезапного наводнения, подтопившего вход
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Спасательная операция началась 8 июля. Ослабевших от голода детей по одному выводят наружу спасатели. Сейчас в больнице уже пять из 12 футболистов
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Фото: TASS/EPA/Rungroj Yongrit
Водолазам требуется три часа, чтобы добраться до команды и их тренера, которые находятся примерно в 4 км от входа. На обратном пути детям в сопровождении военных дайверов приходится преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 м
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Фото: TASS/EPA/Rungroj Yongrit
К спасению подключились прибывшие с американской базы на Окинаве боевые пловцы ВМС США, полицейские спасатели-дайверы из Австралии, пловцы из еще четырех стран. Тысячи военнослужащих и волонтеров заняты поиском альтернативных входов в пещеру
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Эвакуация осложнена тем, что дети выросли в горном регионе и не умеют плавать. С ними остались пять боевых пловцов и два военных врача, которые поддерживают ребят и учат их дыханию в аквалангах
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Фото: TASS/AP Photo/Sakchai Lalit
К концу 3 июля из пещеры откачали 120 млн л воды. В этом тайским инженерам помогали японские коллеги. Эксперты не исключают возможности нового наводнения из-за муссонных дождей
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом, чтобы в ней можно было свободно дышать. Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов. После спасения четвертого ребенка операция была приостановлена — необходимо было восстановить запас баллонов на пути
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Фото: TASS/ZUMA/Han Chen
Спасением детей занимаются 90 дайверов, из них 50 — иностранцы. Непосредственно выводят детей 10 иностранных и пять тайских военных дайверов, остальные помогают им, в первую очередь доставляют баллоны
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Фото: TASS/AP Photo/Sakchai Lalit
Один из дайверов, тащивший баллоны с кислородом в дальние камеры пещеры, погиб на пути назад. Отставной военнослужащий, бывший «морской котик», который участвовал в операции как доброволец, умер от недостатка воздуха
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Застрявшие игроки футбольной команды «Лесной вепрь» уже не раз спускались в эту пещеру для тренировки. В этот раз они собирались отметить там день рождения одного из футболистов. То, что они взяли с собой угощения, добавило оптимизма их родным и спасателям
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Если аквалангисты не смогут доставить оставшихся детей наружу, спасатели планируют использовать надувную нейлоновую трубу, из которой может получиться сухой коридор через затопленные участки. Похожий вариант предложил основатель компании SpaceX Илон Маск, который позже представил мини-субмарину. Она, по его словам, достаточно мала, чтобы пройти в пещере. Пока устройство испытывают в Лос-Анджелесе. На фото буддийский монах проводит религиозный обряд около входа в пещеру Тхам Луанг
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Перед началом операции 8 июля спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и получили их согласие на проведение эвакуации. Спасатели предупредили, что вызволение всех наружу может занять до нескольких месяцев
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Фото: TASS/AP Photo/Sakchai Lalit
Дайверы доставили письмо оставшихся в пещере. «У нас всё хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — попросили передать дети. «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — добавил их тренер
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