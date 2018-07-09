Из подземного моря

Застрявшие игроки футбольной команды «Лесной вепрь» уже не раз спускались в эту пещеру для тренировки. В этот раз они собирались отметить там день рождения одного из футболистов. То, что они взяли с собой угощения, добавило оптимизма их родным и спасателям