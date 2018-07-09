Пятого ребенка спасли из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг пятого ребенка из 13 человек, которые в течение более двух недель не могли покинуть подземелье из-за затопления. Об этом сообщила местная газета Khaosod.

«По поступившим данным, мальчика вывели около 16:45 по местному времени (12:45 мск), ему оказывают помощь в полевом госпитале», — говорится в сообщении. Информации о состоянии пострадавших не приводится.

Спасательная операция началась 9 июля в 11:00 (7:00 мск). Сотрудники экстренных служб планируют выводить детей из пещеры парами в сопровождении двух опытных аквалангистов. В мероприятии задействованы более 90 дайверов.

Накануне, 8 июля, спасатели вывели из пещеры четверо детей. Двоих из них доставили в больницу города Чианграя, остальные находятся в полевом лагере. Несовершеннолетние являются членами школьной футбольной команды. Они застряли вместе с тренером в пещере 23 июля, подземелье оказалось затоплено из-за сильных ливней.