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Началась третья фаза эвакуации детей из пещеры в Таиланде

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Фото: Global Look Press/Rachen Sageamsak
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В Таиланде стартовала третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры. Об этом сообщил начальник объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

Работы начались в 10:08 по местному времени (7:08 мск). Осоттханакон подчеркнул, что спасатели сегодня планируют вывести всех пятерых детей, заблокированных в пещере. Их будут сопровождать спасатели, которые находились вместе с пострадавшими с момента их обнаружения, сообщает «РИА Новости».

Группа из 12 школьников из футбольной команды и их тренер пропали в пещере Тхам Луанг 23 июня. Ее протяженность составляет порядка 10 км. Тренеру и его подопечным удалось укрыться в одном из залов от прибывающей воды.

8 и 9 июля спасателям удалось вывести на поверхность восемь детей. Медики обнаружили у них признаки инфекции. Тем не менее школьники хорошо себя чувствуют.

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