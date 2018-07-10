Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей из пещеры

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о готовности мини-субмарины, которую предлагается использовать в ходе спасательной операции по вызволению детей из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

«Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она создана из частей ракет и называется «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем», — написал Макс в своем Twitter-аккаунте, добавив, что Таиланд очень красив.

Мини-субмарина имеет корпус, выполненный из тех же материалов, что и ракета Falcon9, что делает ее очень прочной. Она оснащена резервуаром для жидкого кислорода. Параметры позволяют аппарату проникать через узкие проходы пещеры в сопровождении только двух дайверов. Испытания мини-субмарины проходили в бассейне в Лос-Анджелесе.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной школы отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

Спасательная операция началась 8 июля. К настоящему моменту спасателям удалось вывести на поверхность восемь детей. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов. Третья фаза операции начнется 10 июля.