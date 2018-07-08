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Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX приступил к испытаниям мини-субмарины из частей Falcon-9 для спасения детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде.

Маск опубликовал видео тестирования спасательного аппарата на свой странице в Twitter. На кадрах показаны испытания в бассейне в Лос-Анджелесе. Один дайвер тянет мини-субмарину за собой, другой толкает ее сзади.

Ранее предприниматель заявил, что создаст для спасения детей специальную капсулу, которая будет легкой для того, чтобы ее смогли перемещать два дайвера, а также компактной для того, чтобы проникнуть в небольшие проходы пещеры.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной школы отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.

Спасательная операция началась 8 июля. К настоящему моменту спасателям удалось вывести на поверхность четырех школьников

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