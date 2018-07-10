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У всех спасенных из пещеры в Таиланде детей обнаружили признаки инфекции

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Фото: REUTERS/Thai Navy Seal
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Признаки наличия инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, показали первые анализы крови. Каждый спасенный пробудет в больнице по одной неделе.

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Об этом во вторник, 10 июля, сообщило агентство Reuters.

Лабораторные анализы будут готовы в течение 1–2 дней, представители минздрава королевства заявили, что к мальчикам допустят родственников, если не будет обнаружено инфекции.

«Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Детям дали витамин Б и вакцину от бешенства», — рассказали в ведомстве.

На месте инцидента спасатели готовятся к эвакуации пяти оставшихся в пещере человек.

12 школьников из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня в пещере Кхао Луанг. Детям от 11 до 16 лет. Подземелье, в которое они попали, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и большие залы, где пропавшие укрылись от прибывавшей воды. 8 и 9 июля водолазам вывели оттуда две группы по четыре ребенка.

Во вторник американский предприниматель Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей.

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