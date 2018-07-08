Спасатели вывели из затопленной пещеры в Таиланде половину школьников

Спасатели вывели на поверхность шестерых школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде, сообщает China Morning Post. Четверых детей уже доставили в больницу города Чианграя в 60 км от пещеры.

Операция по спасению началась утром в воскресенье, 8 июля. В самый дальний канал, где находились 12 школьников и 25-летний тренер, отправились 13 профессиональных дайверов со всего мира и пять наиболее опытных боевых пловцов военно-морских сил Таиланда.

Ранее появились первые кадры спасения школьников. На видео видно, как водолазы идут по протянутому тросу по узким лабиринтам пещеры. Путь они освещают фонариком. Местами им приходится погружаться под мутную воду.

Группа из 12 юных футболистов и их тренера пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за сильных ливней, вызвавших наводнение. Поиски продолжались 10 дней