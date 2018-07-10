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Тайские спасатели отказались использовать субмарину Маска

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Фото: REUTERS/Twitter @elonmusk
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Тайские спасатели исключили использование мини-субмарины, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, в операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг, заявил начальник объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.

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Он отметил, что оборудование Илона Маска хоть и является высокотехнологичным, но не поможет спасателям попасть в пещеру. Начальник объединенного штаба добавил, что мини-субмарина «не несет практической ценности», сообщает ABC.

При этом Осоттханакон поблагодарил Маска за желание помочь заблокированным в пещере детям.

Ранее Маск сообщил, что вместе с тайскими спасателями спустился в пещеру. Ролик основатель SpaceX выложил на своей странице в Instagram.

Группа из 12 школьников и тренер их футбольной команды пропали в пещере Тхам Луанг 23 июня. Они оказались заблокированы в одном из больших залов из-за наводнения. Спасателям удалось вывести из пещеры восемь подростков. Ожидается, что сегодня будут спасены оставшиеся в Тхам Луанг подростки и их тренер.

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