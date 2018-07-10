Илон Маск спустился в затопленную пещеру в Таиланде

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск вместе со спасателями спустился в пещеру Тхам Луанг в Таиланде, где заблокированными оказались дети из футбольной команды и их тренер. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Только что вернулся из пещеры», — написал Маск, сопроводив запись видеороликом.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

Ранее Маск предложил использовать для спасения детей мини-субмарину, которую разработала его компания. Она выполнена из материалов, которые используются при строительстве ракеты Falcon9.

Мини-субмарина оснащена резервуаром для жидкого кислорода и способна проникать через узкие пространства в сопровождении всего двух дайверов.

Группа из 12 школьников из футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в одном из залов пещеры Тхам Луанг 23 июня. В настоящий момент спасателям удалось вывести на поверхность 8 детей.

10 июня началась третья, заключительная стадия спасательной операции. Ожидается, что сегодня из пещеры выведут еще четырех подростков и их тренера.