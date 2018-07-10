Прямой эфир

Илон Маск спустился в затопленную пещеру в Таиланде

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск вместе со спасателями спустился в пещеру Тхам Луанг в Таиланде, где заблокированными оказались дети из футбольной команды и их тренер. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Только что вернулся из пещеры», — написал Маск, сопроводив запись видеороликом.

Ранее Маск предложил использовать для спасения детей мини-субмарину, которую разработала его компания. Она выполнена из материалов, которые используются при строительстве ракеты Falcon9.

Мини-субмарина оснащена резервуаром для жидкого кислорода и способна проникать через узкие пространства в сопровождении всего двух дайверов.

Группа из 12 школьников из футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в одном из залов пещеры Тхам Луанг 23 июня. В настоящий момент спасателям удалось вывести на поверхность 8 детей.

10 июня началась третья, заключительная стадия спасательной операции. Ожидается, что сегодня из пещеры выведут еще четырех подростков и их тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У всех спасенных из пещеры в Таиланде детей обнаружили признаки инфекции
Во время операции по спасению детей в Таиланде погиб дайвер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017