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«Татьяна Доронина поставила условие: чтобы не было никаких революций»

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис — о новом назначении и переменах во МХАТ имени Горького
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сегодня Министерство культуры сообщило о новом руководстве МХАТ имени Горького. На смену народной артистке СССР Татьяне Дорониной, 31 год возглавлявшей театр, придет режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Заслуженный артист России Сергей Пускепалис получил предложение стать заместителем худрука по творческим вопросам. О том, каким он видит свое будущее во МХАТ имени Горького, Сергей Пускепалис рассказал «Известиями».

— Кто предложил вам занять эту должность?

— Главный человек в нашем творческом трио — Эдуард Владиславович Бояков. Я его заместитель по творческой работе, известный писатель Захар Прилепин — заместитель по литературной части. Это близкие мои товарищи, близкие по духу, по пониманию жизни, по ее развитию. Славный театр нуждается в новом импульсе. Там есть все для этого возможности. Думаю, мы оправдаем надежды, которые на нас возлагают министр культуры Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой.

— Татьяна Доронина с вами встречалась, беседовала?

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— Да, безусловно. Перед тем как объявить новость во всеуслышание, была встреча, на которой Татьяна Васильевна, что тут говорить, требовательно и тревожно рассказала о будущности театра. Четко поставила условия, чтобы не было никаких революций, махания шашками.

— Она не ждет перемен?

— Может быть, что-то и будет происходить, но на условиях общего договора, где, безусловно, решающее слово будет у Татьяны Васильевны, так как она президент театра. Оперативное управление поручено Эдуарду Владиславовичу.

— Как бы вы представили Эдуарда Боякова коллегам?

— Очень успешный продюсер, большой театральный режиссер, понимающий, что нужно театру. И главное, что он, как и мы с Захаром, разделяет и будет отстаивать традиционные ценности. Они должны декларироваться с подмостков этого театра.

— Вашу кандидатуру министру предложил Эдуард Бояков?

— Да, и Захара Прилепина он тоже хотел видеть в своей команде. Министр поддержал наши кандидатуры.

— Бояков возглавлял театр «Практика». Вы работали в МХТ имени Чехова, в ярославском Театре имени Волкова. Для Захара Прилепина театральное дело в новинку.

— Вы вспомните, у того же МХАТа завлитом когда-то был Михаил Афанасьевич Булгаков, ни больше ни меньше. Сейчас мир литературы утратил связь с театрами. Мы можем сейчас сделать так, чтобы театр нашел своих авторов, идейных лидеров. Это было бы здорово.

— Для Татьяны Васильевны подобные перемены, видимо, большое потрясение. Возможно, она была не готова получить преемника.

— Я впервые увидел Татьяну Васильевну вживую, когда нас ей представляли. И она поразила меня ясностью мысли, пониманием ситуации, очень кратким, понятным, внятным пересказом, как всё устроено в театре. Конечно, это невероятного масштаба личность. Я уверен, что она понимает необходимость такого сотрудничества.

— Приняла как неизбежность?

— Трудно судить, но хочется надеяться, что это принесет пользу театру.

— Вы делали ей какие-то творческие предложения?

— Ну подождите, мы еще не успели отдышаться. Мы пришли, поговорили. У нас есть планы. Теперь надо оглядеться, чтобы космос не отапливать какими-то прожектами. Обещание Владимира Мединского, что все спектакли, в которых участвует Татьяна Васильевна Доронина, будут играться, мы, безусловно, выполним. Постановки, приносящие доход театру, тоже не будут сняты. Мне лично не хочется никаких потрясений, даже если ради этого придется наступить на горло повышению коэффициента полезного действия.

— Как скоро вы приступите к своим обязанностям?

— Пока не знаю. Эдуард Бояков должен определить. Сейчас в этом вопросе у нас он самый главный. Думаю, в скором времени.

— У вас будет свой кабинет в театре?

— Кабинет — не самое первое дело. Наверное, какое-то рабочее место выделят.

— Вас представили коллективу?

— Нет. У нас была встреча с администрацией театра. С коллективом мы готовим встречу. Чтобы мы начали работу, должен осуществиться ряд серьезных процедур, утвержден новый устав театра. Ведь теперь во МХАТ имени Горького появится президент — Татьяна Васильевна Доронина.

Справка «Известий»

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске, отец — литовец, мать — болгарка. В 1985 году окончил Саратовское театральное училище. В 2001 году — режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа), курс Петра Фоменко. В кино снимается с 2003 года. Сыграл главные роли в картинах «Простые вещи» (2006), «Как я провел этим летом» (2010), «Ледокол» (2016) и др. В декабре 2018 года назначен заместителем худрука по творческой части МХАТ имени Горького. 

 

Эдуард Бояков — продюсер, театральный режиссер, педагог. Председатель Русского художественного союза. Создатель фестивалей «Золотая маска» и «Новая драма», основатель театра «Практика» и «Политеатра». Окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета, Московскую международную школу бизнеса и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. В декабре 2018 года назначен худруком МХАТ имени Горького.

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