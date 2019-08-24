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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Подробности о самочувствии артиста не приводятся.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» и многим другим.

22 августа сообщалось, что народного артиста СССР и актера театра «Современник» Валентина Гафта выписали из больницы, где он находился после инсульта.

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